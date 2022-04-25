Москва, , 10:45 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища в городе Кременчуг. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.