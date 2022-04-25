Москва, 25 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища в городе Кременчуг. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.