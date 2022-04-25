Москва, , 10:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона с переизбранием на новый президентский срок. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба президента России.

Владимир Путин Kremlin.ru

Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост президента Франции.

«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — написал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон одержал победу, обойдя свою соперницу Марин Ле Пен.