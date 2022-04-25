Иркутск, , 10:44 — REGNUM Учёные Лимнологического института СО РАН известили об установке на Байкале новое оборудование. Как сообщает сайт ЛИН, в марте была разработана термокоса для отслеживания вертикального распределения температуры воды в Байкале в режиме реального времени.

Установка нового оборудования на Байкале lin. irk. ru

Пилотный образец состоит из 11 температурных датчиков, расположенных по глубине от 20 до 120 м с шагом 10 м. Благодаря однопроводному цифровому интерфейсу, датчики работают по общему трёхпроводному кабелю. В каждый датчик был встроен микронагреватель, активируемый адресной командой, для оценки распределения скоростей течений. Термокоса была интегрирована в нейтринный телескоп Baikal-GVD и подключена к телекоммуникационной сфере.

Благодаря развитой инфраструктуре глубоководного телескопа, в частности, организации бесперебойного электропитания и канала связи, появилась возможность передавать измеренные каждые 10 секунд температуры воды на сервер Лимнологического института. Для оперативного мониторинга была разработана web-страница. В будущем термокосу планируют удлинить вплоть до дна (в этом месте Байкала глубина – около 1300 м).

Установлена также автономная буйковая станция. Она включает в себя широкий набор датчиков: 14 логгеров температуры, распределенных от 20 м от поверхности до дна Байкала, пять логгеров скорости и направления течений, расположенных от глубины 100 м до дна и один придонный логгер растворенного кислорода. Для монтирования датчиков течений на полипропиленовый фал были специально разработаны и изготовлены с помощью технологии 3D-печати выносные прижимные устройства с кольцевыми резиновыми уплотнителями.

Пробная трёхдневная постановка станции была произведена в марте на базе нейтринного телескопа. Рабочая постановка буйковой станции была сделана 7 апреля в 7 км от поселка Большие Коты, в районе с повышенными скоростями течений. Измеренные показания записываются с интервалом от 1 (для температур) до 15 (для течений) минут во внутреннюю память каждого логгера.

Результаты эксперимента будут получены только после извлечения станции в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на Байкале стартовала новая экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD, предназначенного для регистрации нейтрино высоких энергий.

Уникальной особенностью этих частиц является способность проходить астрономические расстояния без изменения направления движения и тем самым доносить сведения из самых отдаленных уголков Вселенной.

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