Чебоксары, , 10:44 — REGNUM Проект проблемной лыжероллерной трассы Центра зимних видов спорта в Чебоксарах, которой в 2020 году дали отрицательное заключение, дорабатывали два года, хотя руководитель республики обещал начать строительство в 2021 году. Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы в 2022 году, расходы оцениваются в 915 млн рублей, сообщает республиканское министерство спорта и физической культуры Чувашии.

Проект лыжероллерной трассы в Чебоксарах https://cap.ru

Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашии выдал положительное заключение по проекту строительства в Чебоксарах лыжероллерной трассы с искусственным освещением и видеонаблюдением. В спортивном ведомстве отмечают, что это позволит круглогодично использовать объект для тренировок и массовых катаний.

Протяжённость участка составит 3969 метров, трасса появится при республиканском Центре зимних видов спорта.

Проектная стоимость объекта оценивается в 915,3 млн рублей. Минспорт Чувашии подал заявку в федеральное ведомство на софинансирование строительства трассы в 2023–2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года департамент физической культуры Тюменской области обратился с просьбой согласовать «полный переход» известной биатлонистки, участницы Олимпиады Татьяны Акимовой без параллельного зачёта из команды Чувашии. Чувашские власти развели руками, заявив, что не могут «запретить спортсменам переезжать в другие регионы, когда им предлагают более выгодные финансовые условия».

Подробнее: Минспорт Чувашии объяснил переход биатлонистки Акимовой в другой регион

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