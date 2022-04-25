Краснодар, 25 апреля 2022, 10:42 — REGNUM Поднимать флаг Российской Федерации и исполнять государственный гимн будут во всех школах Краснодара по понедельникам, начиная с 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Церемония будет еженедельной — флаг будут поднимать по понедельникам, а спускать в конце недели.
Рекомендации проведения такой церемонии ранее направило во все регионы министерство просвещения РФ. Как сообщало ИА REGNUM, ранее церемонию поднятия флага в школах ввели в Воронежской области, также в Севастополе проводят еженедельные линейки с поднятием флага и исполнением гимна.