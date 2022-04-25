Краснодар, 25 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Поднимать флаг Российской Федерации и исполнять государственный гимн будут во всех школах Краснодара по понедельникам, начиная с 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Церемония будет еженедельной — флаг будут поднимать по понедельникам, а спускать в конце недели.

«В большинстве регионов церемонию начнут проводить только 1 сентября. У нас же она стала символом начала учебной недели гораздо раньше. Школьники должны знать родной гимн, испытывать гордость за свою страну», — сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Рекомендации проведения такой церемонии ранее направило во все регионы министерство просвещения РФ. Как сообщало ИА REGNUM, ранее церемонию поднятия флага в школах ввели в Воронежской области, также в Севастополе проводят еженедельные линейки с поднятием флага и исполнением гимна.