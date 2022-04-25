Омск, , 10:42 — REGNUM Три уголовных дела по фактам нарушения особого противопожарного режима (ОПР) возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в областном правительстве.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На аппаратном совещании 25 апреля первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко поручил усилить разъяснительную работу с населением. В регионе продолжаются проверки соблюдения требований ОПР. С начала пожароопасного сезона проведено 470 совместных выездных обследований. Составлено 122 протокола об административных правонарушениях, в том числе 27 – за нарушения требований пожарной безопасности в период действия ОПР.

По 300 материалам могут возбудить административные дела, нарушителям грозит штраф. Кроме того, возбуждено три уголовных дела по лесным пожарам. В деревне Давыдовка Омского района ущерб от пожара составил 1,7 млн рублей, в Черлакском районе сгорел детский оздоровительный лагерь. Проводится расследование.

Добавим, в регионе введены усиленные меры противопожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля особый противопожарный режим действует на всей территории Омской области.

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