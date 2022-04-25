Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге лишь на доли процента сократилось количество проблемных контейнерных площадок для сбора мусора, на которые жалуются жители Невского района. Такая информация, по состоянию на 25 апреля, содержится на карте контейнерных площадок города, опубликованной на сайте городского правительства.

Мусор

Если в прошлый понедельник, 18 апреля, ситуация с мусором в Невском районе был проблемной на 4% площадок от их общего количества, то теперь она несколько улучшилась. Доля проблемных мест сократилась за неделю на 0,2% и составила 3,8%.

В других районах ситуация также немного изменилась. В Пушкинском, например, доля проблемных контейнеров составила 2,9% (+0,2% по сравнению к прошлой неделе). Третье место до сих пор принадлежит Красносельскому району 2,6% (+0,4%).

Есть жалобы и из исторического центра Петербурга.

«Устроили свалку в центре города! Мусор не убирается с середины апреля! Мусор от контейнерной площадки лежит на внутридворовой дороге. Машины вынуждены объезжаться по газону», — заявил Игорь М., прикрепив к жалобе фото кучи мусора возле контейнеров.

Напомним, что о ситуации с контейнерными площадки в городе позволяют судить сообщения на портале «Наш Санкт-Петербург». Они также формируют карту площадок.