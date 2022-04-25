Кемерово, 25 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Все горняки выведены на поверхность с шахты «Ерунаковская-8» в Кемеровской области, где произошла авария на водоотливе, сообщили 25 апреля в пресс-службе Распадской угольной компании.

DariuszSankowski Шахта

«Шахта «Ерунаковская-8». Произошел прорыв воды. Люди выведены на поверхность», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло ЧП. Известно, что на водоотливе произошёл прорыв.