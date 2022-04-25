Кемерово, 25 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 25 апреля, на шахте «Ерунаковская-8» («Распадская угольная компания») произошёл прорыв воды из дегазационной скважины в действующие горные выработки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Gukovo.ru В шахте

В шахте в это время находилось 284 человека. Они продолжают выходить на поверхность.

По предварительным данным, из-за разрушения изоляционной перемычки, вода большим потоком устремилась по транспортному уклону. Один шахтёр погиб. На месте работают горноспасатели.