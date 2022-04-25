Курск, 25 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Повышенный уровень террористической опасности, введённый на территории Курской области, продлевается. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

По его словам, повышенный уровень террористической опасности, введённый в Курской области с 11 по 25 апреля, продлевается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных аппарата.