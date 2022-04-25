Москва, , 10:38 — REGNUM Документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о подготовке к нападению на республики Донбасса, которые обнаружили в ходе спецоперации российские военные, будут изучены следователями СК России. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в найденных военными ВС РФ после освобождения села Бугаёвка Харьковской области украинских документах от 17 февраля говорится о подготовке Киевом нападения на республики Донбасса.

Кроме этого, отмечается, что российскими следователями в ходе расследования уголовных дел о преступлениях украинских нацистов будет проведено изучение указанных документов и установлены причастные к подготовке этого нападения с целью уничтожения мирного населения Донбасса.

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