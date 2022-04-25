Москва, , 10:41 — REGNUM Фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России стал Илья Красильщик — бывший гендиректор одного из активов «Яндекса», ООО «Яндекс. Лавка». Об этом сообщает «Интерфакс».

Илья Красильщик Цитата из видео «Илья Красильщик — про запуск Лавки в Израиле. YaC 2021» пользователя Яндекс

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По данной статье УК РФ предусмотрен штраф — от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, а также исправительные или принудительные работы, или лишение свободы на срок до трёх лет.

Красильщик — экс-издатель проекта Meduza* (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), бывший директор ООО «Яндекс. Лавка», который ушёл с этого поста в ноябре 2021 года, но остался в «Яндексе». По имеющимся данным, бывший топ-менеджер IT-группы пребывает в Израиле. Там же куда выехала теперь уже бывший директор ООО «Яндекс» Елена Бунина.

Компании «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Лавка» тесно связаны между собой через юридического владельца — ООО «Яндекс. Доставка Холдинг», которое принадлежит офшорным фирмам из Нидерландов (компаниям «Фудтех энд Деливери Б. В» и Фудтех энд Деливери Холдинг Б. В»).

Компания «Яндекс. Еда» ославилась в 2022 году утечкой персональных данных своих клиентов, которые массово обращаются в суд, требуя выплатить им моральный ущерб за подобный сервис. Слушания первых дел по спору назначены на 28 апреля. Истцов уже насчитывается более 50. Также ООО «Яндекс. Еда» решением мирового суда Москвы за утечку персональных данных оштрафовано по иску Роскомнадзора — на 60 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года ООО «Яндекс. Лавка», которое до осени 2021 года возглавлял Красильщик, получило убыток 3,4 млрд рублей. В 2020 году убыток был 1,6 млрд рублей.

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