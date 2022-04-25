Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве насчитывается 27 проблемных объектов, это 8639 обманутых дольщиков. Для решения этой проблемы будет выделено порядка 72 млрд рублей, сообщили в Стройкомплексе.

Обманутый дольщик Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, международные экономические санкции не приведут к появлению новых обманутых дольщиков в Москве.

Сейчас за счет столичного бюджета достраиваются 15 проблемных объектов. В 2021 году введено в эксплуатацию 49 домов, восстановлены в права более чем 3,7 тыс. обманутых дольщиков. Полностью решить проблемы дольщиков планируется в 2022–2024 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году восстановлены правах и получили долгожданные квартиры более чем 3,7 тыс. обманутых дольщиков.

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