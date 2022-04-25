Улан-Удэ, 25 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Бурятии с 1 апреля продолжается весенний призыв на военную службу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, всего в республике планируют призвать более 1,2 тыс. человек.

Mil.ru Призыв

К местам прохождения службы молодые люди начнут отправляться с 23 мая.

Отмечается, что во всех призывных пунктах соблюдают профилактические меры. В частности, весь медперсонал обеспечен масками, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами и экспресс-тестами.

«Все призванные граждане, будут обеспечены вещевым имуществом, банковскими картами для получения денежного довольствия, несессерами и индивидуальными рационами питания по пути следования к месту службы», — добавила в округе.

В ВВО отмечают, что весенний призыв не связан с проведением специальной военной операции на Украине, а большинство призывников будут проходить военную службу в частях Восточного военного округа.