Уфа, 25 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Более 100 человек обратились в медицинские организации Башкирии по поводу присасывания клещей. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Сообщается, что согласно данным на 25 апреля 2022 года, в медорганизации региона по поводу присасывания клещей обратились 105 человек, включая 54 ребенка.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в медучреждения Башкирии обратились 124 человека, в том числе 68 детей.

В регионе начали проводить акарицидные обработки территорий. Всего по республике намерены обработать около четырех тысяч га.