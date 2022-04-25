Якутск, 25 апреля 2022, 10:48 — REGNUM Якутия упускает возможности по разведению редких видов рыбы. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
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Он особо отметил, что некоторые виды рыбы, например, горбуша, уже фактически перестали быть исчезающими, но исследования на эту тему не проводились.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов также отметил, что растениеводство в Якутии можно и нужно развивать, но для этого необходимо оказывать фермерам государственную поддержку. Он констатировал недооценённость овощеводства в сравнении с животноводческим направлением сельского хозяйства республики.