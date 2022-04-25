Якутск, 25 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Якутия упускает возможности по разведению редких видов рыбы. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

Hans Осетр

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«Ежегодно минсельхоз и минэкологии выпускают мальков рыб, в том числе осетровых, лососевых, сиговых, в бассейны рек Якутии. Но нужно создавать и фермы. Почему у нас зимой килограмм свежего чира стоит 1000 рублей? Это очень дорого, на мой взгляд, в республике, где в своё время вылавливали колоссальные объёмы рыбы. Нужно не просто выпускать мальков в реку, но и постепенно наращивать производство рыбы. У нас везде озёра, на которых можно было бы выращивать ценные породы рыбы. Таким образом мы можем обеспечить продовольственную безопасность Якутии», — сказал Андрей Данилов.

Он особо отметил, что некоторые виды рыбы, например, горбуша, уже фактически перестали быть исчезающими, но исследования на эту тему не проводились.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов также отметил, что растениеводство в Якутии можно и нужно развивать, но для этого необходимо оказывать фермерам государственную поддержку. Он констатировал недооценённость овощеводства в сравнении с животноводческим направлением сельского хозяйства республики.