Бухарест, 25 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Сразу два землетрясения силой 3 и 3,5 баллов по шкале Рихтера соответственно произошло 25 апреля в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), первое колебание земной поверхности было зафиксировано в 04:21 по местному времени. Эпицентр природного явления находился на глубине 22 км. Второй подземный толчок отмечен в 5:56 утра на глубине 128 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

В указанном регионе работает специальная группа ученых НИГ.