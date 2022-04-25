Филадельфия, США, , 10:35 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Ноа Кейтс. Ещё по шайбе забросили Морган Фрост и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился одним голевым пасом.

В составе «Питтсбурга» точным броском отметился нападающий Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Питтсбург» идут на седьмом месте в Восточной конференции со 101 очком.

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