Орел, , 10:34 — REGNUM Пожилая супружеская пара погибла в результате пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Орле, сообщили 25 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Орловской области.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл 24 апреля в квартире многоквартирного жилого дома на улице 5 Августа. После локализации пожара в квартире были найдены тела жильцов — 73-летнего мужчины и его 76-летней супруги.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки. В частности, предстоит установить причины возникновения пожара и обстоятельства гибели людей.