Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 25 апреля провёл в Хабаровске совещание по ситуации, складывающейся на потребительском рынке региона, сообщил телеграм-канал полпредства.

Юрий Трутнев Government.ru

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По словам Трутнева, одна из важнейших задач правительства — это обеспечение в условиях санкций своевременного по разумным ценам снабжения населения всем перечнем необходимых товаров: продуктов питания, медикаментов и всего того, в чём люди нуждаются.

«С учётом длинных логистических коридоров на Дальнем Востоке эта работа имеет ещё большее значение. Недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин проводил совещание по арктическому региону. Принято решение разработать закон о северном завозе, целью которого будет поддержка минимальных цен на транспортировку продуктов в удалённые регионы, обеспечение их приоритета. Давайте обсудим, как дела обстоят в Хабаровском крае, что надо сделать для того, чтобы люди вовремя получали всё необходимое», — обозначил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, работа полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Хабаровском крае запланирована на 25–26 апреля.