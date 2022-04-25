Москва, 25 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В РФ изменится ситуация с защитой несовершеннолетних в Сети. Об этом, как передает корреспондент, ИА REGNUM 25 апреля заявил член Совфеда Андрей Клишас, выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«Вопрос защиты персональных данных – слабо разработанная у нас тема. Сейчас мы внесли соответствующие поправки в законодательство. В части обеспечения защиты персональных данных ситуация изменится. Отдельный вопрос – это безопасность несовершеннолетних в Сети. У нас в Совфеде есть рабочая группа. Мы проделали очень большую работу. У нас готов соответствующий пакет. Там тоже есть многие вопросы, которые помогут обеспечить несовершеннолетних», — сказал Клишас.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума выступила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.