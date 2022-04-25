Мариуполь, ДНР, 25 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Около 11,5 тыс. гуманитарных наборов выдали за сутки в Мариуполе. Об этом 25 апреля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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В штабе рассказали, что 24 апреля спасатели МЧС ДНР в Мариуполе выдали населению гуманитарную помощь в виде 11 440 наборов. Уточняется, что среди переданного оказались по 5650 продовольственных и гигиенических наборов. Кроме того, спасатели раздали 140 детских наборов.