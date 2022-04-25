Брюссель, 25 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Вопрос о введении эмбарго на поставки газа и нефти из России в Европейском союзе обсуждают, однако страны — члены ЕС пока не могут прийти к консенсусу. Об этом в интервью германской газете Die Welt заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Остановка импорта нефти и газа или введение штрафной пошлины были бы важны, чтобы оказать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — пояснил глава европейской дипломатии.

При этом он заверил, что за прошедшие несколько недель ЕС уже «резко сократил свою зависимость от энергоносителей из России».

«Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа, если мы хотим отказаться от российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», — сказал Боррель.

Он также добавил, что тема введения эмбарго на российские энергоносители вновь будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз работает над шестым пакетом «умных» антироссийских санкций, который в том или ином виде может включить ограничения на импорт нефти из России.

По словам министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, запрет на поставки российской нефти Евросоюз может ввести уже в ближайшие недели. По его словам, среди членов ЕС «есть сопротивление и беспокойство» по поводу идеи эмбарго на поставки нефти из России.

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