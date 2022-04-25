Донецк, 25 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Во многих европейских странах сомневаются в целесообразности снабжения Украины оружием. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

Никита Третьяков ИА REGNUM Захваченное стрелковое оружие ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь

По его словам, в странах Европы уже перешли на оружейные стандарты НАТО, а всё советское вооружение, оставшееся в наследство, давно передали Украине. А Украина его «успешно давно профукала» из-за «косых попаданий в поля», либо оставив в виде трофеев защитникам Донбасса.

«Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда?» — сказал Авидзба в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Европе уже нечем снабжать украинских силовиков, им направляют, например, одноразовые противотанковые средства.

Украина, по словам командира добровольцев, не имеет ни ремонтной базы, ни специалистов. Поэтому Киеву идёт «не море, идут какие-то плевки». Так западные страны показывают, что не бросили Киев, но достатка в оружии не будет.

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