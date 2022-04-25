Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Дерек Степан, Сет Джарвис, Макс Доми, Йеспер Фаст и Си Джей Смит. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающий Росс Джонстон и защитник Райан Пулок.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 112 очков. «Айлендерс» идут на девятом месте в Восточной конференции с 80 очками.

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