Казань, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Татарии численность зарегистрированных безработных в республике по состоянию на 22 апреля составляла 10 757 человек (на 1 марта — 10 242 человека). Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансии

Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,53%. При этом сохраняется устойчивый спрос на рабочую силу. Работодателями предлагается 61 252 вакансии. Больше всего востребованы специалисты в сфере строительства (33% от всех вакансий), в производстве (14%), на транспорте, в сфере науки и образования, в пищевой промышленности.

По словам министра, среднемесячная зарплата за январь-февраль составила по Татарии 46 169,5 рублей. В сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — 30 582 рублей, в сельском хозяйстве — 31 367 рублей, в сфере финансовой деятельности — 69 945 рублей, добыче полезных ископаемых — 70 179 рублей.

Порядка 847 предприятий выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (с 1 января 2022 года — 13 890 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, для Татарии на борьбу с безработицей из федерального бюджета выделяется 654 517,8 тыс. рублей.

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