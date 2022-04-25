Чита, 25 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Историки и публицисты подвели итоги информационно-просветительского проекта «Вторая мировая. Роль Читы и забайкальцев в победе», сообщает 25 апреля пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкальского края Великая Отечественная война. Перед воздушным боем. Фото предоставлено Думой Читы

Высказываясь о проекте, член Союза журналистов России Алексей Соловьёв отметил, что опубликованные материалы призывают к изучению истории России и Забайкалья. Важность сохранения истории подчеркнул и краевед и историк Александр Лыцусь.

«Говоря о военном прошлом Забайкалья, мы можем долго и много перечислять уникальные особенности исторических страниц нашей малой Родины. Наши земляки участвовали во всех кровопролитных войнах прошлого века и всегда – на передовой, всегда первые и одни из лучших», — добавил Александр Лыцусь.

В материалах проекта, наряду с общеизвестными, отображены новые факты, которые касаются военной истории Забайкалья.

Прочитать весь цикл материалов можно по ссылке.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный краевой фестиваль «Война глазами забайкальцев» запустило министерство культуры Забайкалья совместно с региональным учебно-методическим центром культуры и народного творчества.

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