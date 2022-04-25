Джакарта, , 10:29 — REGNUM Вулкан Анак Кракатау в Индонезии выбросил столб вулканического пепла на высоту 3000 метров, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анак Кракатау все еще непрерывно извергается, направление ветра — восточное», — заявил Дени Мардионо, глава контрольного пункта за извержением вулкана.

Населению, рыбакам и туристам запрещено находиться вблизи Анак Кракатау. Кроме того, жителей просят быть осторожными, находясь вне дома, и надевать маски, чтобы не вдыхать вулканический пепел.

Вулканический пепел Анак Кракатау достиг жилых районов на побережье Бантена.

Как сообщало ИА REGNUM, статус опасности вулкана Анак Кракатау в Индонезии повысили до уровня III после извержения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии повысили статус опасности вулкана Анак Кракатау