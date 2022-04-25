Москва, , 10:29 — REGNUM Обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данный момент на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, которая осмотрит место происшествия после ликвидации возгорания.

Также подчеркивается, что следователям надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к данному происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники МЧС сразу нескольких областей были привлечены для тушения пожара на нефтебазе в Брянске.