Сеул, 25 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи в марте 2022 года составил $71,58 млн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

Согласно опубликованным данным, по сравнению с февралем показатель вырос на 35,8%.

Эксперты отмечают, что рост поставок связан с глобальной популярностью корейских фильмов, драм и музыки, а также с пандемией коронавируса.

Самым крупным импортером южнокорейской лапши стал Китай ($19,08 млн). За ним следовали США ($9,75 млн), Япония ($5,71 млн), Тайвань ($2,9 млн), Канада ($2,89 млн).

Между тем экспорт лапши в Россию сократился на 58%, до $540 тыс.