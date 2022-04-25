Москва, , 10:27 — REGNUM В мире началась мощнейшая информационная война против России. Об этом, как передает корреспондент, ИА REGNUM 25 апреля заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«24 февраля мы все проснулись в новом мире, – сказала Мизулина. — В мире, где началась мощнейшая информационная война против России и против русских. Россия и россияне во всем мире подвергаются колоссальному давлению. С 24 февраля число фейков и дезинформаций о спецоперации российских вооруженных сил, о России составило более 6,5 млн. Ежедневно на эту кампанию тратится более 25 млн долларов. Цель кампании расчеловечить образ россиян и выкинуть нашу страну из глобального мирового пространства. Еще одна цель это попробовать прикрыться фейками и ложью для того, чтобы скрыть военные преступления и убийства жителей Донбасса. Как по команде в один день встало войска из иностранных агентов. Войско предателей и малодушных, которые получая средства от нашего государства в душе своей скорее видели бы войска НАТО под Таганрогом, чем победу российской армии».

В связи с этим она рассказал о том, с территории каких стран распространяются фейки.

«Мы провели анализ. Это территории Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, США и Великобритании. К сожалению, эти фейки распространяются и с территории России и Белоруссии, — констатировала Мизулина. — Заказчиками кампании являются США и Великобритания и блок НАТО. С 1940-х годов ничего сильно не изменилось. Фашистская Германия активно распространяла фейки. Стоит только вспомнить поддельные газеты «Правда», которые фашисты распространяли на территории нашей страны. Но средства доставки пропаганды сильно изменились. В руках у Гитлера не было таких платформ как Youtube. И что было бы с миром, если бы в руках фашистов были такие крупные ресурсы? Каждый ребенок, сейчас зайдя на платформу Youtube, может с легкостью столкнуться с контентом с жестокостью и истязаниями, которые ему продвигают алгоритмы этой платформы».

При этом, Мизулина подчеркнула, что в условиях серьезнейшего напряжения «русский человек сможет преодолеть любые трудности».

«Удивив весь мир», – сказала Мизулина.

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