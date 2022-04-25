Санрайз, США, , 10:25 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:4.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Также по дублю оформили Стивен Стэмкос и Ник Пол, по голу забили Кэл Фут и Брейден Пойнт.

В составе «Флориды» точными бросками отметились нападающие Сэм Райнхарт, сделавший дубль, Брэндон Монтур и Мэйсон Марчмент.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 106 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 120 очками.

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