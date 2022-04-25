Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM На центральных улицах Ростова-на-Дону 1 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

С вечера 30 апреля до 18:00 мск 1 мая будет перекрыто движение по Театральной площади, где запланировано проведение спортивных и других массовых мероприятий. С 8:00 и до 13:00 будет перекрыт проезд по улицам Большой Садовой и Советской от проспекта Буденновскогодо улицы Верхненольной.

По Театральному проспекту до улицы Социалистической движение будет перекрыто 1 мая с 8:00 до 18:00.

Автомобилистов призвали заранее продумать пути объезда.