Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На центральных улицах Ростова-на-Дону 1 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

С вечера 30 апреля до 18:00 мск 1 мая будет перекрыто движение по Театральной площади, где запланировано проведение спортивных и других массовых мероприятий. С 8:00 и до 13:00 будет перекрыт проезд по улицам Большой Садовой и Советской от проспекта Буденновскогодо улицы Верхненольной.

По Театральному проспекту до улицы Социалистической движение будет перекрыто 1 мая с 8:00 до 18:00.

Автомобилистов призвали заранее продумать пути объезда.