Анкара, , 10:22 — REGNUM Турецкая сторона намерена удерживать своих союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) от недоразумений в акватории Черного моря. Об этом 24 апреля заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар в интервью газете Hurriyet.

Хулюси Акар Securityconference.org

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море также создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Мы призываем не горячиться, не паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям. Давайте уважать границы и суверенитет Украины, давайте не будем вызывать недоразумений, которые могут быть восприняты как провокация», — сказал он.

Также Акар отметил, что Анкара говорит союзникам по НАТО, что Россия увидит провокацию в любых их действиях., несмотря на их настоящие намерения.

При этом глава минобороны Турции указал, что в Черном море в данный момент нет военных кораблей, которые не являются прибрежными.

«Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных стран. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что первая фаза антитеррористической операции Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Ирака закончена.