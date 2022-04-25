Деревня Гостилицы, Ленинградская область, 25 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Пилот и пассажир воздушного судна получили травмы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета на взлетно-посадочной полосе аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Об этом проинформировали 25 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ЗМС УТ СК РФ).

пресс-служба ЗМС УТ СК РФ. Упавший легкомоторный самолет

Ранее ИА REGNUM сообщало, около 14:00 мск 24 апреля легкомоторный самолет Piper 28 совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы (Ломоносовский район). Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетной — неблагоприятные погодные условия.

«Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения», — отметили в ведомстве.

По данному факту начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.