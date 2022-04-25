Симферополь, , 10:20 — REGNUM Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов по итогам 2021 года задекларировал доход в67 908 364,01 руб., это следует из данных декларации о доходах и имуществе, опубликованных на сайте Госсовета Крыма.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов Crimea.gov.ru

По сравнению с 2020 годом председатель Госсовета более чем в 2,5 раза увеличил свои доходы — за предыдущий год он задекларировал 25,35 млн рублей.

В собственности Владимира Константинова — одна квартира и пять нежилых помещений, а также автомобили Jeep Wrangler и Mitsubishi Pajero Sport. За год из декларации спикера пропали BMW Х7 М50D и прицеп STEMA MT 0751.