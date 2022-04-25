Ханты-Мансийск, , 10:20 — REGNUM В Югре во всех учебных заведениях каждая новая неделя будет начинаться с поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Поднятие флага, а одной из школ Югры Оперативный штаб ХМАО

Напомним, по инициативе Министерства просвещения РФ, каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать учебную неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не стали откладывать нововведение на сентябрь в Самарской и Амурской областях и в Хабаровском крае.

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