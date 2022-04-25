Ханты-Мансийск, 25 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Югре во всех учебных заведениях каждая новая неделя будет начинаться с поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО Поднятие флага, а одной из школ Югры

Напомним, по инициативе Министерства просвещения РФ, каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать учебную неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не стали откладывать нововведение на сентябрь в Самарской и Амурской областях и в Хабаровском крае.