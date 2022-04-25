Иркутск, 25 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 24 апреля, в лесном фонде в Иркутской области зарегистрировано и ликвидировано два пожара, сообщает телеграм-канал правительства региона.

geralt Лесной пожар

Отмечается, что оба возгорания обнаружены и ликвидированы 24 апреля в Иркутском районе. Огонь перешел в лес с земель иных категорий. Один пожар действовал в двух километрах от деревни Мишонкова, другой – в четырёх километрах от села Смоленщина. Очаги ликвидированы на общей площади 20 га, в том числе, на двух нелесных гектарах.

В тушении было задействовано 19 сотрудников лесопожарных формирований и 6 единиц наземной техники. К виновным в возникновении возгораний будут применены меры наказания, предусмотренные законодательством, отмечается в официальном сообщении.

На утро 25 апреля новых лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, рост числа пожаров в Иркутской области был отмечен 18 апреля. Тогда на землях лесного фонда было потушено 10 возгораний: по два в Усольском и Нижнеудинском районах, по одному – в Баяндаевском, Черемховском, Чунском, Куйтунском, Зиминском и Тулунском районах. Общая площадь этих возгораний составила 200 га, в том числе 91 га, покрытый лесом.

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