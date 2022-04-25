Улан-Удэ, 25 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Бурятии эвакуация жителей при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций стала обязанностью. Соответствующие поправки в закон внесли депутаты регионального Заксобрания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала.

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Как отмечается, изменения связаны с вступлением в силу федерального закона №459.

«Закон возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — пояснил депутат Виктор Малышенко.

Кроме того, на должностных лиц и организации возложена обязанность по своевременному представлению «информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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