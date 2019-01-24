Вашингтон, 25 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты хотят настолько «ослабить» Россию, чтобы она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с киевским режимом.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

«Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала… (на Украине)», — сказал он в эфире телеканала NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совершили визит в Киев.

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