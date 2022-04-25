Москва, , 10:22 — REGNUM Приморье получит 300 млн рублей из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. Деньги выделены 19 регионам РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Гостиница Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В Модульных гостиницах будет не менее 243 номеров. Субсидию также можно направить на компенсацию затрат на мебель, постельные принадлежности, посуду, технику.

Федеральная поддержка позволит не только увеличить номерной фонд, но и повысить комфортность отдыха для туристов и продлить сезон.

Отметим, при создании или расширении гостиницы из некапитальных не стационарных модулей должно быть предусмотрено: создание не менее 10 модулей в рамках одной гостиницы, создание инвестором за собственный счет административных зданий и кафе, начало эксплуатации закупленных модулей в течение 2022 года.

Предельный размер субсидии на один жилой модуль составляет 50% его стоимости, но не более 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятия получит из федерального бюджета субсидию в размере 300 млн рублей на на создание быстровозводимых гостиниц.