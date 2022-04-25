Калуга, , 10:41 — REGNUM В Калужской области отмечается сложная ситуация в отрасли производства автомобилей и автокомпонентов. Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Попова.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

В режиме частичного или полного простоя находятся 18 компаний. Основная причина – недостаток комплектующих, сжатие рынка. Все предприятия относятся к отрасли автомобилестроения. Численность работников, находящихся в режиме простоя, — 7037 человек, из них в промышленном комплексе – 6640 человек (87%).

Для предприятий, реализующих проекты по созданию автокомплектующих, сформирован новый продукт Фонда развития промышленности — займ «Автокомпоненты» под 1% годовых, с возможностью его погашения в случае реализации создаваемой в рамках проекта продукции.

«В регионе находятся предприятия, которые имеют проекты по созданию импортозамещаемых товаров, но основная проблема этих предприятий – дополнительные финансовые ресурсы на инвестиционные вложения. В этом направлении предприятиям предлагают продукты Фонда развития промышленности. Согласно распоряжения правительства Российской Федерации, региональный Фонд будет докапитализирован дважды: на реализацию инвестиционных проектов – 81,3 млн рублей и на погашение процентов по кредитам на оборотные средства – 99,5 млн рублей», — отметил Владимир Попов.

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