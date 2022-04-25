В Калуге из-за недостатка деталей остановлено производство автомобилей
Калуга, 25 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Калужской области отмечается сложная ситуация в отрасли производства автомобилей и автокомпонентов. Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Попова.
В режиме частичного или полного простоя находятся 18 компаний. Основная причина – недостаток комплектующих, сжатие рынка. Все предприятия относятся к отрасли автомобилестроения. Численность работников, находящихся в режиме простоя, — 7037 человек, из них в промышленном комплексе – 6640 человек (87%).
Для предприятий, реализующих проекты по созданию автокомплектующих, сформирован новый продукт Фонда развития промышленности — займ «Автокомпоненты» под 1% годовых, с возможностью его погашения в случае реализации создаваемой в рамках проекта продукции.