Чебоксары, 25 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор жителю Тамбовской области, уличённому в мошенничествах. Пострадавшими являются две компании, ущерб которым составил 4,6 млн и 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

Фигурантом уголовного дела стал 40-летний житель Тамбовской области. Следствие установило, что в октябре 2015 года он вступил в сговор с двумя знакомыми, использовав поддельные документы и арендованный транспорт под предлогом оказания грузопассажирских услуг по доставке товара из Подмосковья, по факту похитив продукцию на 4,6 млн рублей.

Правоохранители также выяснили, что в мае 2017 года житель Тамбовщины вместе с четырьмя подельниками аналогичным способом завладел товарно-материальными ценностями со склада в посёлке Вурнары, принадлежащие одной из чувашских компаний. Ущерб оценивается в сумме более 20 млн рублей.

От органов следствие злоумышленника скрывался несколько лет, пока не задержали в июне 2021 года.

Вурнарский районный суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества в составе группа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила решение без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах завершено расследование по факту мошеннических действий с сертификатами в магазин парфюмерии. Следствие установило 14 эпизодов мошенничества в отношении жителей девяти регионов.

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