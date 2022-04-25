На ремонт новосибирских дорог выделили ещё 2 млрд рублей
Новосибирск, 25 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные средства на ремонт дорог. Об этом в своём телеграм-канале сегодня, 25 апреля, сообщил губернатор Андрей Травников.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«На прошлой неделе зампред Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что Росавтодор дополнительно выделяет 2 млрд рублей на ремонт региональных дорог в 2022 году», — уточнил Травников.
Глава региона отметил, что поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому приступить к формированию перечня объектов для ремонта.