Новосибирск, 25 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные средства на ремонт дорог. Об этом в своём телеграм-канале сегодня, 25 апреля, сообщил губернатор Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«На прошлой неделе зампред Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что Росавтодор дополнительно выделяет 2 млрд рублей на ремонт региональных дорог в 2022 году», — уточнил Травников.

Глава региона отметил, что поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому приступить к формированию перечня объектов для ремонта.